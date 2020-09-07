5 yaşındaki Masal ve ailesi bisikletle Türkiye turunda Samsun'a pedal çevirerek ulaştılar

"Arabayla yolculuk yapmaktan daha güzel"

Küçük Masal, "Birazcık sıkılıyorum ama yine de mutlu oluyorum. Sayamayacağım kadar fazla çocuk parkı gördüm. Gezmek ve yeni parklar keşfetmeyi seviyorum. Bisikletle yolculuk yapmak arabayla yapmaktan daha güzel. Çünkü bisiklette temiz hava alabiliyorum. Düşersek kafam acımasın diye kaskımı takıyorum, kemerimi sürekli kullanıyorum" dedi.