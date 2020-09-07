5 yaşındaki Masal ve ailesi bisikletle Türkiye turunda Samsun'a pedal çevirerek ulaştılar
İZMİRLİ Elmalı ailesi, pusete oturttukları 5 yaşındaki Masal ile birlikte bisikletle Türkiye turuna çıktı. Aile, 2 bin 200 kilometreyi çevirdikleri pedallarla aşarak Samsun'a ulaştı. Macera dolu yolculuklarına 'Bir Bisiklet Masalı' adını koyan aile, her zaman hayalini kurduklarını ifade etti.
İzmir'de yaşayan Engin-Senem Elmalı çifti, evliliklerinin ardından borçlarını kapatınca, hayalini uzun süredir kurdukları bisikletle Türkiye turu için, yola çıkmaya karar verdi. Engin Elmalı, tur için peyzaj mimarlığı yaptığı şirketteki işinden istifa ederken, eşi de çalıştığı büyükşehir belediyesine bağlı birimden 6 aylık ücretsiz izne ayrıldı. Elmalı çifti, beraberindeki 5 yaşındaki kızları Masal'ı da yanlarına alarak 4 Temmuz'da bisikletleriyle yola çıktı.
2 bin 200 kilometre çevirdikleri pedalla Samsun'a ulaştılar
Aile yaklaşık 2 bin 200 kilometre pedal çevirerek, Samsun'a ulaştı. Konakladıkları illerdeki çadırda kendi hazırladıkları yemekleri yiyerek beslenen ailenin, küçük kızları Masal ise babasının bisikletine bağlı pusette yolculuk yapıyor.
Aile, görenlerin şaşkın bakışları arasında yolculuk yapıyor
Macera dolu yolcuklarına kızlarından esinlenip, 'Bir Bisiklet Masalı' adını koyan aile; 7 bin kilometre pedal çevirip, Doğu, Güney Doğu, Akdeniz ve Karadeniz illerinin ardından başlangıç noktaları olan İzmir'e dönerek turlarını tamamlamayı amaçlıyor. Samsun'dan ayrılan aile, çevredeki sürücü ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında, keyifli yolculuklarına devam ediyor.
"Arabayla yolculuk yapmaktan daha güzel"
Küçük Masal, "Birazcık sıkılıyorum ama yine de mutlu oluyorum. Sayamayacağım kadar fazla çocuk parkı gördüm. Gezmek ve yeni parklar keşfetmeyi seviyorum. Bisikletle yolculuk yapmak arabayla yapmaktan daha güzel. Çünkü bisiklette temiz hava alabiliyorum. Düşersek kafam acımasın diye kaskımı takıyorum, kemerimi sürekli kullanıyorum" dedi.