5 PKK'lının öldürüldüğü Lice'den 21 sığınak fotoğrafı yayınlandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ve Kulp ilçeleri ile Bingöl'ün Genç ilçesi sınırları arasında kalan dağlık ve kırsal alanda, 23 Nisan günü jandarma özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleriyle güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendi.