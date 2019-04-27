5 PKK'lının öldürüldüğü Lice'den 21 sığınak fotoğrafı yayınlandı

5 PKK'lının öldürüldüğü Lice'den 21 sığınak fotoğrafı yayınlandı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleşen operasyonda PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçerisinde silah ve mühimmat ele geçirilen 21 sığınak bulundu. Sığınakların imha edildiği operasyonda 3 güvenlik görevlisinin de hafif yaralandığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
5 PKK'lının öldürüldüğü Lice'den 21 sığınak fotoğrafı yayınlandı - Sayfa 1

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ve Kulp ilçeleri ile Bingöl'ün Genç ilçesi sınırları arasında kalan dağlık ve kırsal alanda, 23 Nisan günü jandarma özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleriyle güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendi. 

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5 PKK'lının öldürüldüğü Lice'den 21 sığınak fotoğrafı yayınlandı - Sayfa 2

'Bayrak-123 Şehit Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Serdar Akın-02 Müşterek Operasyonu' adı verilen operasyon kapsamında 25 Nisan Perşembe günü Lice ilçesi Yalımlı köyü Keşkuvari ve Hevsel mezraları kırsal alanında 5 farklı noktada PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı.

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5 PKK'lının öldürüldüğü Lice'den 21 sığınak fotoğrafı yayınlandı - Sayfa 3

Çatışmada, 4'ü İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar listesinin gri kategorisinde olan, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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5 PKK'lının öldürüldüğü Lice'den 21 sığınak fotoğrafı yayınlandı - Sayfa 4

Teröristlerle birlikte, 5 Kalaşnikof tüfeği, Walther marka 9 mm çapında tabanca, 7 el bombası, 13 Kalaşnikof şarjörü, 7.62 mm çapında 327 Kalaşnikof mermisi, 9 mm 14 tabanca mermisi, el telsizi, el dürbünü ve 5 sırt çantası ele geçirildi. Çatışmada, 3 güvenlik görevlisi de hafif yaralandı.

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