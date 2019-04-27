5 PKK'lının öldürüldüğü Lice'den 21 sığınak fotoğrafı yayınlandı
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleşen operasyonda PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçerisinde silah ve mühimmat ele geçirilen 21 sığınak bulundu. Sığınakların imha edildiği operasyonda 3 güvenlik görevlisinin de hafif yaralandığı bildirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ve Kulp ilçeleri ile Bingöl'ün Genç ilçesi sınırları arasında kalan dağlık ve kırsal alanda, 23 Nisan günü jandarma özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleriyle güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendi.
'Bayrak-123 Şehit Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Serdar Akın-02 Müşterek Operasyonu' adı verilen operasyon kapsamında 25 Nisan Perşembe günü Lice ilçesi Yalımlı köyü Keşkuvari ve Hevsel mezraları kırsal alanında 5 farklı noktada PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı.
Çatışmada, 4'ü İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar listesinin gri kategorisinde olan, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerle birlikte, 5 Kalaşnikof tüfeği, Walther marka 9 mm çapında tabanca, 7 el bombası, 13 Kalaşnikof şarjörü, 7.62 mm çapında 327 Kalaşnikof mermisi, 9 mm 14 tabanca mermisi, el telsizi, el dürbünü ve 5 sırt çantası ele geçirildi. Çatışmada, 3 güvenlik görevlisi de hafif yaralandı.