5 Ocak altın rekora koşuyor! İslam Memiş'in yeni tahminleri bomba
Geçtiğimiz yılın en çok kazandıranları arasında yer alan altın yeni yılda da rekor üstüne rekor kırıyor. Yükselişin devamı gelir mi yatırımcı ne yapmalı? İslam Memiş 2023 altın fiyatları için şimdiden uyardı.
5 Ocak 2023 altın fiyatlarında son durum ne? Altının gram fiyatı 1.115,50 liradan işlem görürken çeyrek altın 1.861, cumhuriyet altını 7.414, yarım altın 3.720 liradan alıcı buluyor. 2023 yılına yükselişle başlayan altın için tahminler yapan Memiş, 'alım fırsatı olabilir' dedi. A Haber yayınında konuşan İslam Memiş şunları söyledi:
-2023'e yükselişle başladı altın. Ons altında 1865'e kadar yükseliş gördük, şu anda kar satışı yapılıyor.
-Yıllık bazda 1960 dolar kırıldıktan sonra 2000 üzerine ataklar olabilir. Gram altın TL de yükselişle başladı. Dün 1140'a kadar yükseldi.
-1114'ten yıla başlamıştı. 26 liralık değer artışı görüyoruz. 1131-1135 lira aralığında Kapalıçarşı'da, ekrandan farklı. Yatırımcılar bunu bilmeli.