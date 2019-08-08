5 milyon kişi sevgili bulmak için Tinder uygulamasına para veriyor
Konum merkezli arkadaşlık uygulaması Tinder, ikinci çeyrekte kazanç raporunu açıkladı. Açıklanan raporda milyonlarca kullanıcının sevgili bulmak için para ödediği ortaya çıktı.
Android ve iOS işletim sistemlerinde en çok kullanılan arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. İki kullanıcının karşılıklı olarak birbirini beğenmesi ve sohbet etmesi üzerine kurulan uygulama, 2019 yılı ikinci çeyrek kazanç raporlarını açıkladı.
Söz konusu rapora göre ikinci çeyrekte 500 binden fazla yeni kullanıcı elde eden Tinder, toplamda 5.2 milyon ücretli kullanıcı sayısına ulaştı. Uygulama, bu sayıyla geçen yıl 3.7 milyon olan abone sayısına 1 yıl içinde 1.5 milyon abone daha eklemiş oldu.
Tinder'in elde ettiği bu başarı, uygulamanın geliştirici şirketi Match Group hisselerini de artırdı. Son 3 aylık zaman diliminde yüzde 46 gibi oldukça hızlı bir büyüme yaşayan şirket, toplamda 498 milyon dolar gelir elde etti.
Tinder Lite uygulaması büyümeye katkı sağladı
Tinder uygulamasının son 3 ayda gösterdiği başarıda, elbetteki Tinder Liteuygulamasının da oldukça yüksek payı bulunuyor.