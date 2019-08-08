5 milyon kişi sevgili bulmak için Tinder uygulamasına para veriyor

Android ve iOS işletim sistemlerinde en çok kullanılan arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. İki kullanıcının karşılıklı olarak birbirini beğenmesi ve sohbet etmesi üzerine kurulan uygulama, 2019 yılı ikinci çeyrek kazanç raporlarını açıkladı.