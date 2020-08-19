5 kez kıyafet 4 kez otobüs değiştirdi ama yakalandı! Polise bakın ne dedi?
İZMİT'te, müşteri gibi girdiği kuyumcudan 32 bin lira değerinde altın çalan Y.G. (28) isimli kadın İstanbul'da yakalandı. Kaçarken 5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştirdiği, belirlenen hakkında 15 arama kararı ile 66 suç kaydı bulunan Y.G.'nin, kendisini yakalayan polisleri tebrik ettiği öğrenildi.
Kuyumcu dükkanına müşteri kılığında giren kadın, çalışanların diğer müşterilerle ilgilendiği sırada, 20 çocuk künyesinin bulunduğu çekmecedeki tabakayı alıp kaçtı. İş yeri çalışanları 32 bin TL değerindeki künyelerin yerinde olmadığını fark edince polisi aradı.
İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 1000'den fazla güvenlik kamerası kaydını inceledi.
Görüntülerden hırsızlık şüphelisi kadının kuyumcudan çıktıktan sonra 5 kez kıyafet değiştirip, farklı istikametlere giden 4 özel halk otobüsüne bindiği, Gebze’de park ettiği otomobili ile İstanbul’a gittiği belirlendi. Polis ekipleri, kadının farklı illerden hakkında 15 ayrı arama kaydı ile 66 suçtan sabıka kaydı bulunan Y.G. olduğunu saptadı.
İstanbul Sancaktepe’de izi bulunan kadının otomobili, polis ekiplerince durdurulmak istendi. ‘Dur’ ihtarına rağmen otomobiliyle kaçan Y.G., yarım saat süren kovalamaca sonunda yakalandı.