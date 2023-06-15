5 katlı tur teknesini gören inanamıyor! İçine bakın 1,5 yılda inşa edildi

İş adamı Hasan Çavuşoğlu tarafından yaklaşık 200 milyon TL'ye yaptırılan 'Legend Big Kral' adlı 5 katlı günübirlik tur teknesinin dualar eşliğinde denize inişi gerçekleştirildi. Aynı anda bin 163 misafir ve 50 personeli taşıyabilen teknenin yapımında bin ton çelik kullanıldı.