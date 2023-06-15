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5 katlı tur teknesini gören inanamıyor! İçine bakın 1,5 yılda inşa edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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5 katlı tur teknesini gören inanamıyor! İçine bakın 1,5 yılda inşa edildi

Antalya’da iş adamı Hasan Çavuşoğlu'a ait 200 milyon liraya mal olan 5 katlı günübirlik tur teknesi denize indi. Bin ton çelik kullanılarak yaklaşık 1,5 yılda inşa edilen tekne, aynı anda bin 163 misafir ve 50 personel taşıyabiliyor.

5 katlı tur teknesini gören inanamıyor! İçine bakın 1,5 yılda inşa edildi

 İş adamı Hasan Çavuşoğlu tarafından yaklaşık 200 milyon TL'ye yaptırılan 'Legend Big Kral' adlı 5 katlı günübirlik tur teknesinin dualar eşliğinde denize inişi gerçekleştirildi. Aynı anda bin 163 misafir ve 50 personeli taşıyabilen teknenin yapımında bin ton çelik kullanıldı. 

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5 katlı tur teknesini gören inanamıyor! İçine bakın 1,5 yılda inşa edildi

Devasa görünümüyle görenleri hayretler içerisinde bırakan teknenin iç kısmı da 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Kafe, restoran, bar ve diskonun yanı sıra tur teknesinde çocuklar için oyun grupları da bulunuyor.

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5 katlı tur teknesini gören inanamıyor! İçine bakın 1,5 yılda inşa edildi

Devasa görünümüyle görenleri hayretler içerisinde bırakan teknenin iç kısmı da 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. 

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5 katlı tur teknesini gören inanamıyor! İçine bakın 1,5 yılda inşa edildi

Kafe, restoran, bar ve diskonun yanı sıra tur teknesinde çocuklar için oyun grupları da bulunuyor.

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