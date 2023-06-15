5 katlı tur teknesini gören inanamıyor! İçine bakın 1,5 yılda inşa edildi
Antalya’da iş adamı Hasan Çavuşoğlu'a ait 200 milyon liraya mal olan 5 katlı günübirlik tur teknesi denize indi. Bin ton çelik kullanılarak yaklaşık 1,5 yılda inşa edilen tekne, aynı anda bin 163 misafir ve 50 personel taşıyabiliyor.
İş adamı Hasan Çavuşoğlu tarafından yaklaşık 200 milyon TL'ye yaptırılan 'Legend Big Kral' adlı 5 katlı günübirlik tur teknesinin dualar eşliğinde denize inişi gerçekleştirildi. Aynı anda bin 163 misafir ve 50 personeli taşıyabilen teknenin yapımında bin ton çelik kullanıldı.
Devasa görünümüyle görenleri hayretler içerisinde bırakan teknenin iç kısmı da 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Kafe, restoran, bar ve diskonun yanı sıra tur teknesinde çocuklar için oyun grupları da bulunuyor.
Devasa görünümüyle görenleri hayretler içerisinde bırakan teknenin iç kısmı da 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.
Kafe, restoran, bar ve diskonun yanı sıra tur teknesinde çocuklar için oyun grupları da bulunuyor.