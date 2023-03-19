5 günlük havaya bakın Meteoroloji: Sıcaklıklar artacak! İstanbul, Ankara, İzmir haftalık hava durumu

Mart ayının sonuna doğru yaklaşılırken Meteoroloji'den sıcak günleri özleyenlere müjde geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yarından itibaren sıcaklıklar özellikle yurdun batı bölümünde yükselişe geçecek. Türkiye'de yağışın devam edeceği yerler de var. İstanbul, Ankara, İzmir'de 5 gün hava nasıl olacak? Türkiye'de 5 günün haritalı hava durumu tabloları nasıl? Kerem Ökten İstanbul için ne dedi? İşte ayrıntılar...