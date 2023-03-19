5 günlük havaya bakın Meteoroloji: Sıcaklıklar artacak! İstanbul, Ankara, İzmir haftalık hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kasvetli havaya veda. Yurtta sıcaklıklar yükselişe geçiyor. 20-26 Mart tarihleriyle ilgili hava tahmin raporu Meteoroloji tarafından yayımlandı. Yurdun batısında sıcaklıklar yükselecekken yağışın süreceği bölgeler de var. İstanbul, Ankara, İzmir ve yurtta 5 gün hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten İstanbul için ne dedi? İşte haberin ayrıntıları...
Mart ayının sonuna doğru yaklaşılırken Meteoroloji'den sıcak günleri özleyenlere müjde geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yarından itibaren sıcaklıklar özellikle yurdun batı bölümünde yükselişe geçecek. Türkiye'de yağışın devam edeceği yerler de var. İstanbul, Ankara, İzmir'de 5 gün hava nasıl olacak? Türkiye'de 5 günün haritalı hava durumu tabloları nasıl? Kerem Ökten İstanbul için ne dedi? İşte ayrıntılar...
Meteoroloji verilerine göre, soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkisini kaybetmesi mevsim normallerine gelmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den 7 günlük tahmin: Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 7 günlük (20-26 Mart) hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Salı gününden itibaren batı kesimlerde yer yer normaller üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar buralarda devam edecek
Yağışlı havanın da Batı bölgelerde etkisini kaybetmesi beklenirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer etkisini sürdürmesi bekleniyor.