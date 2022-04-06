5 diziye fark attı reytingde zirveyi gören şaştı kaldı: Baba Destan Masumlar Apartmanı Evlilik Hakkında Her Şey Üç Kız Kardeş

Azra’nın müvekkilini ikna etmek için söylediği yalanın ortaya çıkması işlerin daha da karışmasına yol açar. Hande için ise bu durumu kabullenmek hiç kolay değildir. Sanem’in tam da Bora’ya aşık olduğunu düşündüğü anda Ural’ın onu araması, duygularını sorgulamasına yol açtığı Evlilik Hakkında Her Şey reytinglerde ilk 10'a giremedi.