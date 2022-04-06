5 diziye fark attı reytingde zirveyi gören şaştı kaldı: Baba Destan Masumlar Apartmanı Evlilik Hakkında Her Şey Üç Kız Kardeş
5 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Baba, Masumlar Apartmanı, Destan, Evlilik Hakkında Her Şey, Üç Kız Kardeş reytinglerde hüsrana uğradı.
Kadir, İlhan’a olan borçlarını ödemek için çare ararken, Emin’le ilgili bir sırrı öğrenir. Saruhanlı ailesini köşeye sıkıştıran İlhan’ın hedefinde bu kez Kadir vardır. Büşra, İlhan’dan kaçmaya çalışırken büyük bir sürprizle karşıladığı Baba reytinglerde umduğunu bulamadı.
Somer’in bir anlık duygu patlamasıyla sorduğu soru Türkan’ı şüpheye düşürür. Kocasının bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden de bir bebek beklediğini düşünen Türkan, bu işin peşine düştüğünde hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Öte yandan Somer’e ulaşamadıkça çılgına dönen Mine, soluğu Rüçhan’ın evinde aldığı Üç Kız Kardeş reytinglerde geriledi.
Azra’nın müvekkilini ikna etmek için söylediği yalanın ortaya çıkması işlerin daha da karışmasına yol açar. Hande için ise bu durumu kabullenmek hiç kolay değildir. Sanem’in tam da Bora’ya aşık olduğunu düşündüğü anda Ural’ın onu araması, duygularını sorgulamasına yol açtığı Evlilik Hakkında Her Şey reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Batuga'nın Türkleri bir etme gayesi için topladığı gizli toplantıyı basan Alpagu Han, Balamir ve Çolpan Han'ı ağır yaralamıştır. Batuga, Akkız, Saltuk ve Temur, Çolpan Han ve Balamir'i Kün Ata'ya yetiştirdiği Destan reytinglerde geriledi.