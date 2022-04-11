5 diziye birden fark attı reytingde zirve bakın kimin: Yargı Yasak Elma Teşkilat Adı Sevgi Kaderimin Oyunu
10 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Adı Sevgi, Yargı, Yasak Elma, Teşkilat ve Kaderimin Oyunu'nu hüsrana uğrattı.
İddianameyi okuyan Ceylin, bir kez daha cezaevine girme korkusu yaşarken Ilgaz, Ceylin’i aklamak için her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduğunun sinyallerini veriyor. Ilgaz ve Pars, yeni savcı Derya’yla tanışıyor. Göksu, test sonuçlarını değiştirmek suçuyla göz altına alınırken genç kadının perişan halleri duygusal dakikalara sahne oluyor. Ceylin test sonuçlarını değiştiren kişiyle cinayeti işleyen kişinin aynı olabileceği fikrini ortaya attığı Yargı reytinglerde zirveyi kaptırdı.
Yıldız ve Doğan’ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur. Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir. Doğan’ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışında olduğu Yasak Elma tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Serdar bağlantıyı çözmeye çalışırken, belgeleri inceleyen ekip Yıldırım’ın tüm işlerini yürüten dört kritik adamının peşine düşer. Yapılan operasyon sonrası Alman istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında sürpriz gelişmeler yaşandığı Teşkilat reyting yarışında geriledi.
Zeynep’in özgürlüğü, Emir’in Ekrem’e vereceği cevaba bağlıdır. Ekrem; Volkan ve Zeynep’i ayırmak için kolları sıvarken, Emir’in ağabeyiyle bir araya gelişi Elif’in ona karşı güvenini sarsar. Emir’in ise Elif ve Levent’in birlikte attığı adımlara karşı haklı bir şüphesi vardır. Ancak aralarındaki çatışmalara rağmen Zeynep için iş birliği yapmak zorunda kaldığı Adı Sevgi reytinglerde hüsrana uğradı.