5 diziye birden fark attı reytingde zirve bakın kimin: Yargı Teşkilat Adı Sevgi Yasak Elma Kaderimin Oyunu
3 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Adı Sevgi, Yargı, Yasak Elma, Teşkilat ve Kaderimin Oyunu'nu hüsrana uğrattı.
Elif’in tayini, Zeynep için büyük bir yıkım olur. Elif itiraz hakkını kullanarak Sarpça’da kalma mücadelesine devam ederken, öğrencileri de ondan habersiz hummalı bir çalışma içine girerler. Emir ise gizli desteğiyle, okulda Elif için büyük bir fırsat ayarlamayı başardığı Adı Sevgi reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Ailesi paramparça olan Ceylin, kendisine destek olmak istediğini düşündüğü Metin’i yeni ailesi olarak görür. Ancak bu sahte denge gün be gün yıkılmakta ve üzerindeki şeffaf örtü hızla, önlenemez bir şekilde açılmak üzere olduğu Yargı reytinglerde zirveye yerleşemedi.
Asiye’nin cinayet işlediğini öğrenen Nedret dengeleri değiştirerek, Asiye ve Cemal arasında yeni bir savaşın başlamasına neden olur. Olaylar karşısında öfkesine yenik düşen Cemal, kendini tüm yaşananlardan habersiz olan Mahir ile büyük bir gerilim içinde bulur. Annesinin kendisinden sakladığı sırrı öğrenen Nergis ise tüm düzeni alt üst edecek bir karar aldığı Kaderimin Oyunu tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Yıldız, Doğan’a evet diyecekken, Doğan’ın bazı hareketlerinden rahatsız olarak ikilemde kalır. Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız’la barışmanın yollarını arıyordur. Handan’ın gerçek yüzü ve niyeti belli olduğu Yasak Elma tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi.