5 dizi hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin: Aziz Yalnız Kurt Survivor Kaderimin Oyunu Aşk Mantık İntikam
25 Mart 2022'nin reyting sonuçları Aşk Mantık İntikam, Aziz, Yalnız Kurt, Survivor All Star ve Kaderimin Oyunu'nu hüsrana uğrattı.
Esra, yaşadığı kaza sonrası hafızasını kaybetmiştir. Ozan’la evlendiğini, hatta ona evlenme teklifini kendisinin yaptığını hatırlamamaktadır. Başta Ozan olmak üzere tüm çevresi Esra’ya geçmişini hatırlatmaya çalışır. Bir anda tüm dünyası alt üst olan Esra ise hem bu yeni duruma uyum sağlamaya, hem de zihninde kaybolan geçmişini hatırlamaya çalıştığı Aşk Mantık İntikam reyting yarışında ilk 10'a giremedi.
Asiye’nin cinayet işlediğini öğrenen Nedret dengeleri değiştirerek, Asiye ve Cemal arasında yeni bir savaşın başlamasına neden olur. Olaylar karşısında öfkesine yenik düşen Cemal, kendini tüm yaşananlardan habersiz olan Mahir ile büyük bir gerilim içinde bulur. Annesinin kendisinden sakladığı sırrı öğrenen Nergis ise tüm düzeni alt üst edecek bir karar aldığı Kaderimin Oyunu reytinglerde hüsrana uğradı.
Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası’nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi’nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir. Yıldırım Projesi’nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yaptığı Yalnız Kurt reytinglerde umduğunu bulamadı.
Düğün gününde vurulan Aziz’in durumu ağırdır. Aziz’in son hamlesiyle planları suya düşen Pierre, elindeki son kozu kullanarak Efnan’a akıl almaz bir teklifte bulunur. Efnan’ın vereceği karar olayların seyrini tamamen değiştirecektir. Bu sırada pusuda bekleyen düşmanlar, Aziz’in yokluğunu fırsat bilerek harekete geçerler. Düşman cephesindekilerin bu hamleleri tüm dengelerin bozulmasına sebep olduğu Aziz reyting yarışında zirve yarışında geriledi.