5 dizi hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin: Aziz Yalnız Kurt Survivor Kaderimin Oyunu Aşk Mantık İntikam

Esra, yaşadığı kaza sonrası hafızasını kaybetmiştir. Ozan’la evlendiğini, hatta ona evlenme teklifini kendisinin yaptığını hatırlamamaktadır. Başta Ozan olmak üzere tüm çevresi Esra’ya geçmişini hatırlatmaya çalışır. Bir anda tüm dünyası alt üst olan Esra ise hem bu yeni duruma uyum sağlamaya, hem de zihninde kaybolan geçmişini hatırlamaya çalıştığı Aşk Mantık İntikam reyting yarışında ilk 10'a giremedi.