'5 çocuk' hayaline adım adım: Arda Turan üçüncü kez baba oluyor! Eşi Aslıhan Turan hamile
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Arda Turan, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Eşi Aslıhan Turan'ın hamile olduğu öğrenildi.
Arda Turan ve Aslıhan Doğan, altı yıl önce sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişlerdi.
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Ünlü çift, mutlu evliliklerini 2018’de dünyaya gelen Hamza Arda ve 2020’de dünyaya gelen Asil Aslan’la taçlandırmışlardı.
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Her fırsatta beş çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Turan, hayaline yaklaşıyor.
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6 haftalık hamile
Turan çifti üçüncü kez anne-baba oluyor. Her verdiği röportajda "Kalabalık aile" sevdiğini söyleyen Aslıhan Turan’ın şimdilerde 6 haftalık hamile olduğu öğrenildi.
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