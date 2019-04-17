5 bomba oyuncu kadroya katıldı Erkenci Kuş dizisi komple değişiyor!
Star TV kanalının en çok izlenen dizilerinden Erkenci Kuş'un kadrosuna, yenilenecek konsept için 5 yeni oyuncu birden dahil oldu.
Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in bulunduğu Erkenci Kuş dizisinde bomba gelişmeler yaşanıyor. İzleyenleri de etkileyecek olan gelişmelerden en önemlisi, dizinin 40. bölümden itibaren bambaşka bir konseptle ekrana gelecek olması. Yaz boyunca sezon finali yapmadan ekranlarda olacak olan dizide, 1 yıllık zaman aşımı sonrası yaşananlar ekrana taşınacak.
Hal böyle olunca yapım ekibi, dizinin yeni bölümlerinde oynaması için ana kadroya 5 oyuncu birden dahil etti. Dahil olan isimlerin yanı sıra reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin sevenlerinin, bu değişikliğe nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu. Öte yandan kadroya Sevinç Erbulak, Ahmet Somers, Aliye Uzunatağan, Ahmet Olgun Sünear ve Başak Gümülcinelioğlu dahil oldu. Peki kimdir bu oyuncular?
Sevinç Erbulak kimdir?
1975 doğumlu tiyatro oyuncusudur. Tiyatrocu bir anne (Füsun Erbulak) ve babanın (Altan Erbulak) kızıdır. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de oynamaktadır. Epsilon Yayınları'ndan 2002 yılında "Gözünü kırpma, düşerim" adlı kitabı çıkmıştır. Avukat Dalin Midyat ile evliliğinden 2006 yılında Zeynep Kavin adını verdiği kızı dünyaya gelmişti.
17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır. 2013 Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında Yiğit Sertdemir, Özen Yula, Cem Uslu ve Mirza Metin'in yazdığı Gezerken adlı oyunda yer almıştır. Ablası Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç ve Özden Özgürdal ile birlikte eylül 2014'te Erbulak Evi'ni kurdular. Erbulak Evi, 2014 yılı Ekim ayından itibaren oyunculuk, yazarlık, çizerlik alanlarında eğitim verecek. Erbulak Evi kurucu eğitmenlerinden olan Sevinç Erbulak oyunculuk alanında görev almaktadır.