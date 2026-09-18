5 bölge için alarm! Sıcaklıklar düşüyor dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerinde yurdun geniş kesimleri için sağanak yağış uyarısı geldi. İşte il il beklenen hava durumu...
Marmara'nın doğusundan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede gök gürültülü sağanak beklenirken bazı noktalarda yağışların kuvvetli olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Eylül Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinde de yerel yağış öngörülüyor.
Bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor
Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde de kuvvetli sağanak görülebileceği belirtildi.
Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Doğu Anadolu'da fırtına etkili olacak
Rüzgarın yurdun genelinde kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgede rüzgar hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.
18 Eylül'de bazı illerde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle:
İstanbul 25°C güneşli, Ankara 24°C yağmurlu, İzmir 30°C güneşli, Antalya 32°C güneşli, Trabzon 25°C sağanak yağışlı, Bursa 21°C parçalı bulutlu, Adana 28°C yağmurlu, Diyarbakır 34°C parçalı bulutlu, Gaziantep 30°C kısmen güneşli ve Ağrı 26°C güneşli olacak.