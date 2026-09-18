5 bölge için alarm! Sıcaklıklar düşüyor dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Eylül Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.