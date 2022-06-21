"5 Bin TL'lik kombinle de şık olunur" demişti. Yasemin Özilhan kiralık kıyafete merak sardı!
Bir dönem ekrana damga vurmuş olan "Doktorlar" dizisinde Ela karakterine hayat veren sonrasında oyunculuğu bıraktığını söyleyen Yasemin Özilhan yaptığı açıklamalarıyla, tarzıyla, gündemden düşmüyor. Son olarak sosyal medya hesabından "5 bin TL'lik kombinle de şık olunur" diyerek paylaşım yapmış ve o sözleri çok konuşulmuştu. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt bu konuyu köşesine taşıyarak " Yasemin hanım artık davetlerde kiralık kıyafet giyiniyor" dedi..
Ekranların sevilen dizisi "Doktorlar" dizisinde Ela karakterini canlandıran sonrasında oyunculuğu bıraktığını söyleyerek hayranlarını üzen Yasemin Özilhan yaptığı açıklamalarıyla, tarzıyla, giyim markası İpekyol ile olan işbirliği ile gündemde kalmayı başarıyor! Son olarak sosyal medya hesabından "5 bin TL'lik kombinle de şık olunur" diyerek paylaşım yapan Özilhan'ın o sözleri çok konuşulmuş, basına yansımıştı. Önceki gün Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt köşesinde moda konusuna değinerek " Yasemin hanım artık davetlerde kiralık kıyafet giyiniyor, umarım sosyetiklere örnek olur" dedi..
Sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü
"5 bin TL'lik kombinle de şık olunur" sözleriyle magazin tarihinin unutulmaz sözlerine adını yazdıran Yasemin Özilhan, sürdürülebilir moda kavramına uydu. Özilhan, artık davetlerde kiralık kıyafetler giyiniyor.
Kiralama ürünlere yöneldiler
Sürdürülebilir moda kavramı ikinci elin de popülaritesini arttırdı. Ünlü isimler de bu modaya uymaya başladı ve ürünlerini kiralamayı seçti.
Sabah gazetesi yazarı köşesinde yazdı
Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt bu konuyu köşesine taşıdı. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan'ın çalışmalarını köşesine taşıyan Cankurt, ünlü ismin çalışmalarını şu sözlerle anlattı...