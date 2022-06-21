"5 Bin TL'lik kombinle de şık olunur" demişti. Yasemin Özilhan kiralık kıyafete merak sardı!

Ekranların sevilen dizisi "Doktorlar" dizisinde Ela karakterini canlandıran sonrasında oyunculuğu bıraktığını söyleyerek hayranlarını üzen Yasemin Özilhan yaptığı açıklamalarıyla, tarzıyla, giyim markası İpekyol ile olan işbirliği ile gündemde kalmayı başarıyor! Son olarak sosyal medya hesabından "5 bin TL'lik kombinle de şık olunur" diyerek paylaşım yapan Özilhan'ın o sözleri çok konuşulmuş, basına yansımıştı. Önceki gün Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt köşesinde moda konusuna değinerek " Yasemin hanım artık davetlerde kiralık kıyafet giyiniyor, umarım sosyetiklere örnek olur" dedi..