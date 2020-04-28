5 bin lira maaş teklifine rağmen çalışan yok
Koronavirüs hayvan sahiplerini de vurdu. Erzurum merkez Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, sadece ilçelerinde 100'e yakın çobana ihtiyaç olduğunu belirterek, "Türkler, vakıfların yardımları nedeniyle aylık 5 bin liraya bile çoban olmuyor. Sınır kapılarının açılıp Afganistan vatandaşlarının gelmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.
Erzurum'da hayvancılıkla uğraşanlar, kentte 5 bin lira aylık teklif etmelerine rağmen çobanlık yapacak kimse bulamadıkları için önce komşu illerden, sonra da sınırları aşıp Afganistan'dan çoban getirerek soruna çözüm üretmeye çalıştı.
Ancak koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapıları kapatılınca kışın ülkelerine giden ithal çobanlar geri dönemedi. Kentte çobanlık yapacak kimse bulamayan besiciler, kolları sıvayıp hayvanlarını kendileri otlatmaya başladı.
Merkez Yakutiye ilçesinin Dadaşköy Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Özkan Sivaslı da çoban bulamadığı için çobanlık yapmaya başlayan besicilerden biri oldu. Sivaslı, "Çoban bulamadığım için 80 büyükbaş hayvanımı otlatıyorum. Virüs salgını öncesi Afganistan uyruklu çobanlar görev yapıyordu. Ancak şimdi maalesef onları da bulamıyoruz. Çoban konusunda genelde bir sıkıntı var. Türkler zaten çoban olarak çalışmak istemiyor. Devlet yardım ediyor, kimse de bu mesleği yapmıyor. Biz de kendi hayvanımızı kendimiz otlatıyoruz. Bu hastalık inşallah biter ve Afganistanlı çobanlarımız geri gelir. Çünkü çobanlık yapınca diğer işlerimiz yarım kalıyor" diye konuştu.
Çoban sıkıntısının had safhada olduğunu ifade eden Aziziye İlçe Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman ise şunları söyledi: