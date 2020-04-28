5 bin lira maaş teklifine rağmen çalışan yok

Merkez Yakutiye ilçesinin Dadaşköy Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Özkan Sivaslı da çoban bulamadığı için çobanlık yapmaya başlayan besicilerden biri oldu. Sivaslı, "Çoban bulamadığım için 80 büyükbaş hayvanımı otlatıyorum. Virüs salgını öncesi Afganistan uyruklu çobanlar görev yapıyordu. Ancak şimdi maalesef onları da bulamıyoruz. Çoban konusunda genelde bir sıkıntı var. Türkler zaten çoban olarak çalışmak istemiyor. Devlet yardım ediyor, kimse de bu mesleği yapmıyor. Biz de kendi hayvanımızı kendimiz otlatıyoruz. Bu hastalık inşallah biter ve Afganistanlı çobanlarımız geri gelir. Çünkü çobanlık yapınca diğer işlerimiz yarım kalıyor" diye konuştu.