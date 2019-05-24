5 bacaklı buzağı görenleri hayrete düşürdü

5 bacaklı buzağı görenleri hayrete düşürdü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 5 bacaklı buzağı doğdu. Riskli olduğu için ameliyat edilemeyen buzağı, annesinden sağılan süt, biberona konularak, besleniyor.

5 bacaklı buzağı görenleri hayrete düşürdü - Sayfa 1

Turgutlu'nun Avşar Mahallesi'ndeki Halil Tüter'e ait çiftlikteki ineklerden biri, 2 gün önce doğum yapıp, 5 bacaklı buzağı dünyaya getirdi.

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5 bacaklı buzağı görenleri hayrete düşürdü - Sayfa 2

Sol arka bacağına bitişik halde beşinci bacağı olan buzağı, çiftlik sahibi ile çalışanlarını şaşırttı.

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5 bacaklı buzağı görenleri hayrete düşürdü - Sayfa 3

Çiftlik sahibi Halil Tüter, "Buzağıyı dünyaya getiren ineğimizin ilk doğumu. Doğumu biraz sıkıntılı geçti. Dünyaya getirdiği buzağı sağlıklı doğdu ancak tek sorun sol arka bacağında. 

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5 bacaklı buzağı görenleri hayrete düşürdü - Sayfa 4

Sol bacağına bitişik, beşinci bacağı var. Veteriner kontrol etti ancak ameliyatla bu bacağın alınmasının riskli olduğunu söyledi. Biz de bu haliyle beslemeye karar verdik.

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