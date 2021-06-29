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5 ayrılık isyan ettirdi Kurtlar Vadisi transferi EDHO seyircisini şaşkına çevirdi

5 ayrılık isyan ettirdi Kurtlar Vadisi transferi EDHO seyircisini şaşkına çevirdi

Başrollerini Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Kurtlar Vadisi transferi seyirciyi şaşkına çevirdi.

5 ayrılık isyan ettirdi Kurtlar Vadisi transferi EDHO seyircisini şaşkına çevirdi

İlk bölümü 8 Eylül 2015'te seyirciyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranların fenomen dizileri arasına girdi. Salı akşamlarının reyting rekortmeni olan dizisi 6. sezonunu geçtiğimiz günlerde geride bıraktı.

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5 ayrılık isyan ettirdi Kurtlar Vadisi transferi EDHO seyircisini şaşkına çevirdi

15 Haziran akşamı sezon finali bölümüyle ekranlara ara veren dizide yaşananlar ayrılıklar seyirciyi şaşkına çevirdi. 

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5 ayrılık isyan ettirdi Kurtlar Vadisi transferi EDHO seyircisini şaşkına çevirdi

Volkan karakteriyle dizide seyirci karşısına çıkan Erdinç Gülener sezon finalinde Behzat Façalı tarafından beyzbol sopasıyla dövülerek öldürülerek diziye veda etmişti.

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5 ayrılık isyan ettirdi Kurtlar Vadisi transferi EDHO seyircisini şaşkına çevirdi

Celal Sincanlı'nın kızı Bahar'ı canlandıran Pelin Akil Ankara'ya giderek diziden ayrılan bir diğer isim olmuştu.

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