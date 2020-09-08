5 aylık hamile Meryem Uzerli'den pozlar geldi cinsiyetini de açıklamıştı

Meryem Uzerli, ortağı Giovanni ile yeni şubelerinin açılışı konusunda çok heyecanlı olduğunu da dile getirdi. Uzerli geçtiğimiz günlerde hamilelikle ilgili konuşarak, şunları deile getirmişti:

"Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız., Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz."