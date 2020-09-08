5 aylık hamile Meryem Uzerli'den pozlar geldi cinsiyetini de açıklamıştı
BERLİN'de ikinci kafesini açan Meryem Uzerli, 5 aylık hamile haliyle fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Seneler önce ünü Türkiye'yi aşan Muhteşem Yüzyıl dizisiyle herkese adını duyuran ve geniş bir hayran kitlesi kazanan Meryem Uzerli, bir süredir hayatına Berlin'de devam ediyor. Ekranlardan uzak kalan oyuncu, işlerini iyice ilerleterek ikinci kafesini açtı.
Geçtiğimiz hafta ikinci kez hamile kaldığını açıklayan Meryem Uzerli, 5 aylık hamile olduğunu ve kız bebek beklediğini açıkladı. Yeni kafesinin açılışından görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Uzerli'nin belirginleşen karnı dikkat çekti.
Meryem Uzerli, ortağı Giovanni ile yeni şubelerinin açılışı konusunda çok heyecanlı olduğunu da dile getirdi. Uzerli geçtiğimiz günlerde hamilelikle ilgili konuşarak, şunları deile getirmişti:
"Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız., Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz."
Meryem Uzerli: 12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.