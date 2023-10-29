5 aylık hamile karısını boğarak öldürdü! Sokağa çıkıp 10 yaşındaki çocuğu boğmaya çalıştı! Böyle bağırdı...
ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde Emrah Demir (27) tartıştığı 5 aylık hamile eşi Hatice Demir'i (21) boğarak öldürdü. Sokağa çıkıp 'Galiba karımı öldürdüm' diye bağıran cani, sokakta oynayan 10 yaşındaki bir çocuğu da boğarak öldürmeye çalıştı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hamile karısını öldüren zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'ndeki evde, Emrah (27) ve 5 aylık hamile eşi Hatice D. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Emrah D, komşularına "Sanırım eşimi öldürdüm" diyerek bağırdı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İkamete giren ekipler, boğulduğu değerlendirilen Hatice D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
10 yaşındaki çocuğu boğmak istedi
Kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adana’da evinde ölü bulunan ve kocası tarafından boğularak öldürüldüğü değerlendirilen 21 yaşındaki genç kadının, 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının, sokaktaki 10 yaşındaki çocuğu da boğmaya çalıştığı, vatandaşların çocuğu şüpheli kocanın elinden güçlükle aldığı öne sürüldü.
"Tek gerçeğim" dedi, öldürdü
Bu arada çiftin sosyal medyadaki mutlu anlarının fotoğrafları da ortaya çıktı. Şüpheli kocanın sosyal medyadaki eşiyle olan bir fotoğrafının üzerine, "Tek gerçeğim" yazıp kalp koyduğu görüldü. Çiftin düğün fotoğraflarını da sosyal medyadan yayınladığı görüldü. Bu arada, Adana'da 26 Ekim'den bu yana kocası tarafından 3 kadın öldürüldü.