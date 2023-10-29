5 aylık hamile karısını boğarak öldürdü! Sokağa çıkıp 10 yaşındaki çocuğu boğmaya çalıştı! Böyle bağırdı...

"Tek gerçeğim" dedi, öldürdü

Bu arada çiftin sosyal medyadaki mutlu anlarının fotoğrafları da ortaya çıktı. Şüpheli kocanın sosyal medyadaki eşiyle olan bir fotoğrafının üzerine, "Tek gerçeğim" yazıp kalp koyduğu görüldü. Çiftin düğün fotoğraflarını da sosyal medyadan yayınladığı görüldü. Bu arada, Adana'da 26 Ekim'den bu yana kocası tarafından 3 kadın öldürüldü.