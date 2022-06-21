5 Aylık hamile Amine Gülşe'nin son hali görümcesinin düğününde göbek attı!

İkinci kez hamile olduğunu açıklamıştı

2019 yılında nikah masasına oturan Mesut Özil ile Amine Gülşe evliliklerinin ilk senesinde kızları Eda'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz nisan ayında ikinci kez hamile olduğu öğrenilen Gülşe ilk kez görüntülendi.