5 Aylık hamile Amine Gülşe'nin son hali görümcesinin düğününde göbek attı!
Futbolcu Mesut Özil ile dünya evine giren Amine Gülşe evliliklerinin ilk yılında kızları Eda'yı kucağına almıştı. İkinci kez hamile olduğunu geçtiğimiz nisan ayında açıklayan ünlü çift, bu güzel haberi sevenleriyle paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde görümcesinin Almanya'da gerçekleşen düğününe katılan Gülşe'nin son hali sosyal medyaya damga vurdu..
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile 2019 yılında dünya evine giren Amine Gülşe evliliklerini taçlandırarak kızları Eda'yı kucağına almıştı. Ünlü çift yeni bebek müjdesini geçtiğimiz nisan ayında açıklamıştı. Önceki gün görümcesinin Almanya'da gerçekleşen düğününe katılan Gülşe'nin son hali dikkat çekerken, sevenleri sosyal medyadan "Hamilelik sana çok yakışıyor" yorumunu yaptı.
İkinci kez hamile olduğunu açıklamıştı
2019 yılında nikah masasına oturan Mesut Özil ile Amine Gülşe evliliklerinin ilk senesinde kızları Eda'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz nisan ayında ikinci kez hamile olduğu öğrenilen Gülşe ilk kez görüntülendi.
2. bebek yolda
Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan Amine Gülşe ve Mesut Özil'den geçtiğimiz aylarda yeni bebek müjdesi gelmişti.
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Son hali ortaya çıktı
Amine Gülşe'nin Nisan ayında ikinci bebeğine 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Bir düğüne katılan Amine Gülşe'nin son hali ortaya çıktı..