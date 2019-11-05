5-2 diyeti nasıl yapılır kilo verme garantili oruç diyeti listesi

Oruç diyeti olarak da anılan 5:2 diyeti nedir, nasıl yapılır, 5:2 diyet listesinde neler var sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Hızlı diyetler arasında gösterilen 5:2 diyeti aslında aralıklarla oruç tutar gibi beslenme modeli oluşturan yeni ama hızla yayılan bir akım. İngiliz doktor ve gazeteci Michael Mosley tarafından popüler hale getirilen 5:2 diyeti haftanın 5 günün normal yemek yemeği, diğer iki günde ise günlük kalori alamını 500-600 kalori seviyelerinde tutma esasına dayanıyor. Aslında bu bir diyetten çok yeme modeli olarak lanse ediliyor. Hangi yiyeceklerin yenileceği konusunda ise genel olarak bir kısıtlama yok. Özellikle Avrupa'da hızla yayılan 5:2 diyetinin bu denli popüler olmasının altında geleneksel kalori kısıtlayıcı diyetlere göre yapmanın çok daha kolay olması yatıyor. İngiltere diyeti olarak da anılan ve hızla yayılan 5:2 diyetinin detaylarını sizler için derledik.