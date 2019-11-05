5-2 diyeti nasıl yapılır kilo verme garantili oruç diyeti listesi
5:2 diyeti nedir nasıl yapılır? Oruç diyeti olarak da bilinen 5:2 diyetiyle 5 kilodan fazla kilo vermeniz hem de sağlıklı kalmanız mümkün. İngiltere diyeti yada oruç diyeti olarak da bilinen 5 2 diyeti listesi ve örnek menüler ile 5:2 diyeti yapanların deneyimlerinin detaylarını sizler için derledik.
Oruç diyeti olarak da anılan 5:2 diyeti nedir, nasıl yapılır, 5:2 diyet listesinde neler var sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Hızlı diyetler arasında gösterilen 5:2 diyeti aslında aralıklarla oruç tutar gibi beslenme modeli oluşturan yeni ama hızla yayılan bir akım. İngiliz doktor ve gazeteci Michael Mosley tarafından popüler hale getirilen 5:2 diyeti haftanın 5 günün normal yemek yemeği, diğer iki günde ise günlük kalori alamını 500-600 kalori seviyelerinde tutma esasına dayanıyor. Aslında bu bir diyetten çok yeme modeli olarak lanse ediliyor. Hangi yiyeceklerin yenileceği konusunda ise genel olarak bir kısıtlama yok. Özellikle Avrupa'da hızla yayılan 5:2 diyetinin bu denli popüler olmasının altında geleneksel kalori kısıtlayıcı diyetlere göre yapmanın çok daha kolay olması yatıyor. İngiltere diyeti olarak da anılan ve hızla yayılan 5:2 diyetinin detaylarını sizler için derledik.
Haberimize öncelikle 5:2 diyeti nasıl yapılır sorusuna yanıt vererek başlayalım. 5: 2 diyetin açıklanması gerçekten çok basittir. Haftada beş gün normal bir şekilde yersiniz ve kalorileri sayma derdinden kurtulursunuz. Daha sonra, diğer iki günde, kalori alımınızı günlük ihtiyaçlarınızın dörtte birine indirirsiniz. Bu, kadınlar için günde yaklaşık 500 kalori ve erkekler için 600'dür. Haftanın hangi günlerini seçeceğiniz ise tamamen size kalmış. Diyetin tasarımcısı Michael Mosley'e göre iki gün arasında en az bir gün normal beslenme gününün olması en ideal form. Yani iki gün üst üstü oruç günü yapmamalısınız. Mesela pazartesi ve perşembe günleri düşük kalori günleri olarak seçebilir, diğer günlerde ise normal şekilde beslenebilirsiniz.
5:2 diyeti listesindeki yasaklıları da öğrenmeniz ilk şart. Diyetin genel ilkelerinde yemekler konusunda kısıtlama yapılmıyor ve "Normal" yemek yeme üzerine bir düzen kuruyor. Ancak buradaki 'normal' kelimesinin altını çizmek de fayda var. Normal yiyecekler arasında işlenmiş gıdalar, abur cubur, şeker gibi kilo kaybını engelleyici yiyeceler yer almıyor. Eğer serbest beslenme günlerinde aşırı kalorili abur cuburlarla besleniyorsanız muhtemelen kilo kaybetmek yerine kilo alırsınız.
5: 2 diyetinin sonuçlarını test eden çok fazla çalışma yok. Ancak aralıklarla oruç tutmanın ve vücudu bir kaç gün beslenme konusunda dinlendirmenin faydalarına ilişkin yapılmış çok sayıda araştırma sonucu var ve araştırma sonuçlarının birleştiği tek şey var ki aralıklı oruç tutmak sağlık için faydalı. Örneğin, birçok çalışma, aralıklı açlığın insülin seviyelerini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Aynı şekilde kilo kaybı konusunda da başarılı sonuçlar veriyor. 5:2 diyeti gibi haftanın bazı günlerinde oruç tutmayı öngören 4:3 diyetine yönelik yapılan araştırmalarda insülin direnci, astım, mevsimsel alerji, kalp aritmileri, menapozda sıcak basması gibi semptomları azalttığı görüldü.