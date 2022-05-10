4'ünü birden ezdi geçti reytingde zirve bakın kimin: Üç Kuruş Survivor Hakim Yasak Elma

Kartal ve Efe, Çetin’i kurtarmayı başarmış olsalar da Baybars’ın bu defa oyunu çok daha sert oynayacağının farkına varırlar. Efe’nin Adnan’ı tutuklatma hamlesi Baybars’ın elini kolunu bağlamıştır ama onu bu durumdan kurtaracak olanın da yine Kartal olduğunu düşündüğü Üç Kuruş reytingde hüsrana uğradı.