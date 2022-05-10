4'ünü birden ezdi geçti reytingde zirve bakın kimin: Üç Kuruş Survivor Hakim Yasak Elma
9 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Hakim, Yasak Elma, Üç Kuruş ve Survivor'u hüsrana uğrattı.
Kartal ve Efe, Çetin’i kurtarmayı başarmış olsalar da Baybars’ın bu defa oyunu çok daha sert oynayacağının farkına varırlar. Efe’nin Adnan’ı tutuklatma hamlesi Baybars’ın elini kolunu bağlamıştır ama onu bu durumdan kurtaracak olanın da yine Kartal olduğunu düşündüğü Üç Kuruş reytingde hüsrana uğradı.
Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar... Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başladığı Hakim
İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Survivor All-Star 2022'de haftanın ödülünü geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Hull City'nin maçını izleyen takım belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçını izleyen takım oldukça keyifli anlar yaşadı. Program reytingde zirveyi kaptırdı.
Ekin’in gelmesi Doğan üstünde şok etkisi yaratırken, Ekin’i kimin kurtardığı büyük bir şaibedir. Doğan ona ihanet eden kişiyi affetmezken Çağatay, Doğan’ın gerçek yüzünü Yıldız’a göstermek istediği Yasak Elma reytinglerde umduğunu bulamadı.
İŞTE PAZARTESİ GÜNÜ REYTİNGLERİ...