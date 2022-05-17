4'üne birden fark attı reytinglerde bir ilk oldu: Üç Kuruş Survivor Hakim Alparslan Büyük Selçuklu

Üç Kuruş'un 26. Bölümünde; Kartal, hayatta en sevdiği kadını, Bahar’ı kaybettiğini kabullenmez. Çektiği acıyı bastırmaya çalışırken, bu acıyı en iyi anlayan eski dostu Ferhan karşısına çıkar. Ferhan, Kartal’a intikam için harekete geçecek gücü verir. Efe ve Çetin son anda Kılıç ve Baybars’ı ellerinden kaçırmış olmalarına rağmen Kartal’ı kendine getirmeleri gerektiğinin farkındadır. Fakat intikam peşinde tek başına ölümüne yürüyen Kartal’ın hep bir adım gerisindelerdir. Kılıç ve Baybars arasında Bahar’ın ölümü nedeniyle yaşanan gerginlikten sonra Baybars kaçma planına yalnız devam etmek zorunda kalır. Kartal, Baybars’ı köşeye sıkıştırdığını düşündüğü anda yeniden bir seçim yapmak zorunda kaldığı Üç Kuruş reytingde hüsrana uğradı.