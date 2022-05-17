4'üne birden fark attı reytinglerde bir ilk oldu: Üç Kuruş Survivor Hakim Alparslan Büyük Selçuklu
16 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Hakim, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Survivor'u hüsrana uğrattı.
Üç Kuruş'un 26. Bölümünde; Kartal, hayatta en sevdiği kadını, Bahar’ı kaybettiğini kabullenmez. Çektiği acıyı bastırmaya çalışırken, bu acıyı en iyi anlayan eski dostu Ferhan karşısına çıkar. Ferhan, Kartal’a intikam için harekete geçecek gücü verir. Efe ve Çetin son anda Kılıç ve Baybars’ı ellerinden kaçırmış olmalarına rağmen Kartal’ı kendine getirmeleri gerektiğinin farkındadır. Fakat intikam peşinde tek başına ölümüne yürüyen Kartal’ın hep bir adım gerisindelerdir. Kılıç ve Baybars arasında Bahar’ın ölümü nedeniyle yaşanan gerginlikten sonra Baybars kaçma planına yalnız devam etmek zorunda kalır. Kartal, Baybars’ı köşeye sıkıştırdığını düşündüğü anda yeniden bir seçim yapmak zorunda kaldığı Üç Kuruş reytingde hüsrana uğradı.
Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonucunda son eleme adayı Hikmet oldu... Yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı ve üçüncü eleme adayı Berkan Karabulut, dördüncü eleme adayı Seda Ocak ve son eleme adayı Ogeday olmuştu. Reytingde program zirve yarışından koptu.
Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder. Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer. Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başladığı Hakim reyitngde umduğunu bulamadı.
Biruni’nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Ferzat, Bizans ile işbirliğine mi gitti, yoksa bu Alparslan’ın planının bir parçası mı? Kekavmenos’un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan’a doğru hareketlendiği Alparslan Büyük Selçuklu reytingde zirveyi kaptırdı.