49 yaşındaki Hande Yener Madonna'ya özendi! Siyah mayosuyla büyüledi
Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen 49 yaşındaki şarkıcı Hande Yener, Ankara'daki konserinde fileli külotlu çorabı ve deri detaylı büstiyeriyle dikkatleri üzerine çekti. Bakın ünlü şarkıcı, ortalığı nasıl yangın yerine çevirdi.
Aleyna Tilki ve Gülşen gibi isimlerin yanında Hande Yener de konserlerinde giydiği iddialı kostümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 49 yaşındaki şarkıcı, Ankara'daki konserindeki kıyafetiyle de bakışları üzerine çekti.
Meslektaşlarından tam not aldı
Üzerine siyah bir büstiyer giyen ünlü şarkıcı, altına sadece külot ve çorap giydi. Yener'in tarzı, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'ya benzetildi.
Sahne kıyafetleri hakkında konuşan Yener, "Biraz çılgınlığı seviyorum, ruhuma göre giyinince sahneyi çok etkiliyor kostüm" dedi.
Sahne kıyafetiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Yener, Demet Akalın, Ceylan Ertem ve Aylin Coşkun gibi isimlerden tam not aldı.