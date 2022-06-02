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49 yaşındaki Hande Yener Madonna'ya özendi! Siyah mayosuyla büyüledi

49 yaşındaki Hande Yener Madonna'ya özendi! Siyah mayosuyla büyüledi

Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen 49 yaşındaki şarkıcı Hande Yener, Ankara'daki konserinde fileli külotlu çorabı ve deri detaylı büstiyeriyle dikkatleri üzerine çekti. Bakın ünlü şarkıcı, ortalığı nasıl yangın yerine çevirdi.

49 yaşındaki Hande Yener Madonna'ya özendi! Siyah mayosuyla büyüledi

Aleyna Tilki ve Gülşen gibi isimlerin yanında Hande Yener de konserlerinde giydiği iddialı kostümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 49 yaşındaki şarkıcı, Ankara'daki konserindeki kıyafetiyle de bakışları üzerine çekti.

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49 yaşındaki Hande Yener Madonna'ya özendi! Siyah mayosuyla büyüledi

Meslektaşlarından tam not aldı

Üzerine siyah bir büstiyer giyen ünlü şarkıcı, altına sadece külot ve çorap giydi. Yener'in tarzı, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'ya benzetildi.

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49 yaşındaki Hande Yener Madonna'ya özendi! Siyah mayosuyla büyüledi

Sahne kıyafetleri hakkında konuşan Yener, "Biraz çılgınlığı seviyorum, ruhuma göre giyinince sahneyi çok etkiliyor kostüm" dedi.

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49 yaşındaki Hande Yener Madonna'ya özendi! Siyah mayosuyla büyüledi

Sahne kıyafetiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Yener, Demet Akalın, Ceylan Ertem ve Aylin Coşkun gibi isimlerden tam not aldı.

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