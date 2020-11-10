49 bin 900 liraya sıfır otomobil! İşte markaların kampanyaları...

Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte otomobil de bulunamamasından kaynaklı olarak markalar kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı.



İşte markaların sıfır otomobil kampanyaları...