480 yıllık Manisa Mesir Macunu Festivali'ne koronavirüs engeli
Çin'de başlayan ve tüm ülkelere yayılarak insan sağlığını tehdit eden koronavirüs, Manisa'da da 480 yıllık geleneği olumsuz etkiledi.
MANİSA'da Mesir Macunu Festivali için her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce insanın akın ettiği Sultan Cami önündeki meydan, bu yıl koronavirüs tedbirleri sebebiyle boş kaldı.
Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce insanın katıldığı UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 12 Mart tarihinde festivali düzenleyen komite tarafından iptal edildi.
Festivalin en önemli ayağını oluşturan ve bu yıl 19 Nisan Pazar günü yapılması planlanan mesir macunu saçım töreni, koronavirüs riski sebebiyle gerçekleştirilemedi.
Şifalı olduğuna inanılan mesir macununu kapmak için her yıl binlerce insanın doldurduğu Sultan Cami'nin önündeki meydan boş kalırken, cami ve meydanın sessiz hali havadan görüntülendi.