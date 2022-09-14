48 yaşında... Türkiye’de tek, tüm teklifleri reddediyor! 500 bin bile veren var

Aracının güneşli, yağmurlu, karlı havalarda kullanmadığını belirten Metin Şahin, ”Yedi yıl önce bu aracı sanayiye aracını yıkatmaya gelen bir arkadaştan aldım. Fiyatını sorduğumda bana Euro olarak fiyat verdi. Bende 15 bin Euro’ya aldım. Daha lüks bir araba alabilirdim ancak bu araba kadar zevk vermezdi. Bu araçta ki gidiş, duruş her şeyiyle çok değişik bir araç. Bu araç güneşli, yağmurlu, karlı havalarda hep garajda durur.