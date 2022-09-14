48 yaşında... Türkiye’de tek, tüm teklifleri reddediyor! 500 bin bile veren var
SİVAS’ta yaşayan Metin Şahin, Türkiye’de tek olan aracını büyük tekliflere rağmen satmayarak gözü gibi bakıyor. Film çekimlerinde kullanılması teklifi dahi alan Şahin bu tekliflerin yanında 500 bin TL'lik satış teklifini de elinin tersiyle geri çevirdi. Aracı torunlarına miras bırakmayı düşünen Şahin, aracının Türkiye’de tek olduğunu söyledi.
Sivas'ta yaşayan Metin Şahin'in 7 yıl önce 15 bin Euro’ya satın aldığı klasik otomobil orijinalliği ile dikkat çekiyor.
Şahin’in, gözü gibi baktığı 74 model otomobil ilk günkü halini koruyor. Lüks bir araç almak yerine klasik otomobil almayı tercih eden Şahin, araca sadece güzel havalarda biniyor.
Film çekimlerinde kullanılması teklifi dahi alan Şahin bu tekliflerin yanında 500 bin TL'lik satış teklifini de elinin tersiyle geri çevirdi. Aracı torunlarına miras bırakmayı düşünen Şahin, aracının Türkiye’de tek olduğunu söyledi.
Aracının güneşli, yağmurlu, karlı havalarda kullanmadığını belirten Metin Şahin, ”Yedi yıl önce bu aracı sanayiye aracını yıkatmaya gelen bir arkadaştan aldım. Fiyatını sorduğumda bana Euro olarak fiyat verdi. Bende 15 bin Euro’ya aldım. Daha lüks bir araba alabilirdim ancak bu araba kadar zevk vermezdi. Bu araçta ki gidiş, duruş her şeyiyle çok değişik bir araç. Bu araç güneşli, yağmurlu, karlı havalarda hep garajda durur.