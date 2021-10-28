47 ile çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul İzmir Ankara Antalya Eskişehir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.