47 ile çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul İzmir Ankara Antalya Eskişehir...
Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurdu sararken Meteoroloji Genel Müdürlüğü cuma günü ile birlikte 3 günlük tatilde hava durumu tahminlerini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.