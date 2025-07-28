47 ilde durum fena! Meteoroloji'nin ürküten verilerine bakın, orada sıcaklık 49 dereceyi aştı
Hem sıcaklık hem nem bunalttı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar sürüyor. 47 ilde 40 derecenin üzeri görüldü. Türkiye'nin Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu da kayıtlara geçti. İşte en sıcak iller...
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde dün termometreler, 47 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Sıcaklıklar, Şırnak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Eskişehir, Batman, Aydın, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Karabük, Bilecik, Manisa, Kilis, Malatya, Elazığ, Karaman, Hatay, Kütahya, İzmir, Uşak, Balıkesir, Mersin, Bingöl, Kastamonu, Zonguldak, Denizli, Bartın, Muğla, Sakarya, Antalya, Edirne, Burdur, Afyonkarahisar, Tunceli, Erzincan, Bolu, Konya, Bursa, Isparta, Ankara, Adana, Çanakkale, Kayseri, Kocaeli ve Erzurum'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.
Yurt genelinde en yüksek sıcaklık 49,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.