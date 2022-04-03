46 yıl önceki uçak fotoğrafı tüyleri diken diken eden kaybolan mesajı ortaya çıkarttı
TÜRKİYE’nin ilk demirinin üretildiği Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yakınında tüyleri diken diken eden bir mesaj, 1976 yılında havadan çekilen fotoğrafla ortaya çıktı. Fotoğrafta “Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker” yazısının dağın bir cephesine yazıldığı görülüyor.
Doğa araştırmaları yapan ve son projesinde Karabük'ün geçmişi hakkında araştırmalar yapan Cemil Belder, varlığından bugüne kadar kimsenin haberinin olmadığı bir yazıyı ortaya çıkarttı. Belder, Harita Genel Komutanlığı arşivlerinde 1976 yılında Kardemir’in havadan çekilmiş bir fotoğrafına ulaştı.
Ulaştığı fotoğrafta incelemeler yapan Belder, teknik düzeltmelerin ardından Kardemir’in karşısında bölgeye gelenlerin görebileceği 50 metre büyüklüğünde bir yazının dağın bir yüzünde olduğunu ortaya çıkarttı. Yazıda ise fabrikada çalışanların ve bölgeye gelenlerin motivasyonunu sağlamak amacıyla “Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker” yazdığı ortaya çıktı.
“Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker”
Birçok coğrafya, doğa ve tarih araştırma projesi yapan doğa araştırmacısı Cemil Belder şunları söyledi: "Ülkemizin ilk ağır sanayi kenti olan Karabük üzerine bir araştırma yürütürken 1976 yılında havadan çekilmiş Harita Genel Komutanlığı arşivlerinde yer alan bir fotoğrafa ulaştım. Bu fotoğraf üzerinde yaptığım çok detaylı bir inceleme sonucunda Karabük demir çelik fabrikasının hemen karşı noktasında bölgeye giriş yapan herkesin de görebileceği bir tepede büyükçe bir yazı olduğunu fark ettim."
"Bir takım teknik düzeltmeler ile tam 50 metre genişliğindeki büyük yazıda 'Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker' yazdığını okuyabildim. Beni en çok şaşırtan böyle bir yazının geçmişte var olduğunun bilinmemesiydi. Yapıldığı dönemden bugüne kadar ülkemiz için oldukça stratejik bir öneme sahip olan Karabük demir çelik fabrikasında çalışanlar ve bölge insanının çalışma motivasyonu için yazıldığını düşünüyorum.”