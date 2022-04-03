46 yıl önceki uçak fotoğrafı tüyleri diken diken eden kaybolan mesajı ortaya çıkarttı

“Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker”

Birçok coğrafya, doğa ve tarih araştırma projesi yapan doğa araştırmacısı Cemil Belder şunları söyledi: "Ülkemizin ilk ağır sanayi kenti olan Karabük üzerine bir araştırma yürütürken 1976 yılında havadan çekilmiş Harita Genel Komutanlığı arşivlerinde yer alan bir fotoğrafa ulaştım. Bu fotoğraf üzerinde yaptığım çok detaylı bir inceleme sonucunda Karabük demir çelik fabrikasının hemen karşı noktasında bölgeye giriş yapan herkesin de görebileceği bir tepede büyükçe bir yazı olduğunu fark ettim."