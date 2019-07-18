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46 yaşındaki Hande Ataizi fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
46 yaşındaki Hande Ataizi fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı!

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu Hande Ataizi, oğlu Leon ile birlikte Bodrum'da tatil yaparken objektiflere takıldı.

46 yaşındaki Hande Ataizi fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı! - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Oğlu Aslan Leon Harvey ile tatil yapan güzel oyuncu düzgün fiziği ve fit görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 

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46 yaşındaki Hande Ataizi fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı! - Sayfa 2

46 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan Hande Ataizi oğlunu kremleyip denize soktu. Denizden çıktıktan sonra Ataizi, kendisi de duşta serinledi.

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46 yaşındaki Hande Ataizi fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı! - Sayfa 3

Güzel oyuncunun oğlu Leon ile birlikte annesinin yanına ziyarete geldikleri öğrenildi.

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46 yaşındaki Hande Ataizi fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı! - Sayfa 4

 Annesinin üzerine yatan Leon bir müddet deniz yatağında yüzdü. Ataizi ise oğlu ile birlikte çocuklar gibi eğlendi. 

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