46 kiloya düşmüştü! Seren Serengil'in son hali görenleri şaşırttı
Yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 49 yaşındaki Seren Serengil'in son hali görüntülendi.
Seren Serengil geçtiğimiz haftalarda 70 kilodan 46 kiloya düşüp bir anda hastalanmıştı. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Serengil, durumunun ciddi olduğunu hatta tedavi olmazsa gelecek yaza çıkamayacağını söylemişti.
Yaşadıklarıyla ilgili Serengil "Kilo vermemi durduramıyoruz. Çünkü süregelen bir ishal var yani devamlı, sabahtan akşama kadar tuvalete çıkıyorsunuz bu ameliyattan sonra. Ben bunun bu kadar çok olabileceğini düşünmezdim. Gece belki 5-6 kere uyanıyorum, gün boyunca en az 7-8 kere tuvalete taşınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Serengil "Ben günde 8 öğün falan ve her öğünümde de baya ana yemek kadar yemek yiyorum. Fakat midede durmuyor ve emilim yapmıyor. Direkt ince bağırsağa gittiği için besinler yediğiniz çıkıyor ve gidiyor. İlk önce mide ameliyatı oldum 5-6 yıl önce. Bu sefer bu gastrit bypass yani bağırsağı bağlatma ameliyatı oldum. Çok pişmanım. Ama 67-75 kiloda, bu kilolardaki kişilerin bu ameliyatları olmaması gerekiyor." demişti.
Son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan ve verdiği kilolar nedeniyle sevenlerini endişelendiren Seren Serengil, bu kez daha iyi durumdaki haliyle objektiflere takıldı. Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'ndaki doktorunun ofisinden çıkarken görüntülendi.