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4.5'lik depremin ardından deniz taştı, caddeler göle döndü! Kaymakamlık nedenini açıkladı

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4.5'lik depremin ardından deniz taştı, caddeler göle döndü! Kaymakamlık nedenini açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İskenderun Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem Hatay ve çevresinde hissedilirken İskenderun'da deniz suyu taştı. Kentte meydana gelen depremin ardından dikkat çeken deniz taşması sonucu caddeler göle döndü. Vatandaşları tedirgin eden deniz taşmasının nedenini Kaymakamlık açıkladı. İşte detaylar...

4.5'lik depremin ardından deniz taştı, caddeler göle döndü! Kaymakamlık nedenini açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İskenderun Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem Hatay ve çevresinde hissedilirken İskenderun'da deniz suyu taştı. Kentte meydana gelen depremin ardından dikkat çeken deniz taşması sonucu caddeler göle döndü. Vatandaşları tedirgin eden deniz taşmasının nedenini Kaymakamlık açıkladı. İşte detaylar...

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4.5'lik depremin ardından deniz taştı, caddeler göle döndü! Kaymakamlık nedenini açıkladı

 Taşan deniz suyu bazı noktalarda kentin içerisine kadar girmiş durumda.

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4.5'lik depremin ardından deniz taştı, caddeler göle döndü! Kaymakamlık nedenini açıkladı

 Depremler nedeniyle sahil bandında meydana gelen yaklaşık 50 santimetrelik çökmenin de deniz sularının taşmasını kolaylaştırıldığı öğrenildi.

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4.5'lik depremin ardından deniz taştı, caddeler göle döndü! Kaymakamlık nedenini açıkladı

Deniz taşmasına şaşırdığını ifade eden İsmail Açıkgöz, “Ben şimdi bu bölgeye geldim. Bu durum 2-3 saat önceden beri olmuş. Deprem de daha yeni oldu. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. 

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