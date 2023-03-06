4.5'lik depremin ardından deniz taştı, caddeler göle döndü! Kaymakamlık nedenini açıkladı
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İskenderun Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem Hatay ve çevresinde hissedilirken İskenderun'da deniz suyu taştı. Kentte meydana gelen depremin ardından dikkat çeken deniz taşması sonucu caddeler göle döndü. Vatandaşları tedirgin eden deniz taşmasının nedenini Kaymakamlık açıkladı. İşte detaylar...
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İskenderun Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem Hatay ve çevresinde hissedilirken İskenderun'da deniz suyu taştı. Kentte meydana gelen depremin ardından dikkat çeken deniz taşması sonucu caddeler göle döndü. Vatandaşları tedirgin eden deniz taşmasının nedenini Kaymakamlık açıkladı. İşte detaylar...
Taşan deniz suyu bazı noktalarda kentin içerisine kadar girmiş durumda.
Depremler nedeniyle sahil bandında meydana gelen yaklaşık 50 santimetrelik çökmenin de deniz sularının taşmasını kolaylaştırıldığı öğrenildi.
Deniz taşmasına şaşırdığını ifade eden İsmail Açıkgöz, “Ben şimdi bu bölgeye geldim. Bu durum 2-3 saat önceden beri olmuş. Deprem de daha yeni oldu. Nasıl olduğunu ben de anlamadım.