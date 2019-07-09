45 meslek grubuna erken emeklilik yolu! İşte tüm detaylar
Yıpranma hakkının kapsamının genişletilmesiyle milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı doğdu. 45 meslek grubu bu haktan yararlanabiliyor. Peki, erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir? Yıpranma hakkından kimler faydalanabilecek? Hesaplama nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...
Milyonlarca çalışan SGK SSK ve Bağkur'lu erken emeklilik hayalleri kuruyor. Erken emekli olabilmek için ise bir çok şart bulunuyor. Bunların en başında ise yaş şartı gelmektedir. Primi dolan ancak yaştan emekli olamayan birçok kişi olduğu gibi, yaşı gelip primi dolmayan binlerce kişi de bulunuyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kararnamelerle düzenlenen yıpranma payına açıklık getirmek için bir genelge yayınladı. Buna göre, artık röntgen teknisyenleri, ağız diş radyoloji uzmanları, infaz ve koruma baş memuru, ceza infaz kurumu müdürü, ihtiyat pilotları da yıpranma hakkından yararlanacak.
SGK'nın belirlediği meslek kodu içinde yer almayan ancak yasaya göre sağlık çalışanı kabul edilen meslekler konusuna da açıklık getirildi. Bu kapsamdaki meslekler için Sağlık Bakanlığı onayı zorunlu olacak. Röntgen teknisyenleri, ağız, diş, çene radyolojisi uzmanları 90 gün yıpranma hakkından yararlanacak.
Kimler yararlanacak?
Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanıyor. Bazı mesleklerin her 360 güne karşılık kazandığı yıpranma payı şöyle: