45 meslek grubuna erken emeklilik yolu! İşte tüm detaylar

Milyonlarca çalışan SGK SSK ve Bağkur'lu erken emeklilik hayalleri kuruyor. Erken emekli olabilmek için ise bir çok şart bulunuyor. Bunların en başında ise yaş şartı gelmektedir. Primi dolan ancak yaştan emekli olamayan birçok kişi olduğu gibi, yaşı gelip primi dolmayan binlerce kişi de bulunuyor.