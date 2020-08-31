45 kilo veren Adele'nin bikinili pozu herkesi şaşırttı
Eski eşi Simon Konecki ile boşanmasının ardından zayıflamayı kafaya koyan dünyaca ünlü şarkıcı Adele'nin bikinili pozu herkesi şaşırttı.
2016 yılında dünyaevine girdiği Simon Konecki ile geçtiğimiz yıl boşanan Adele, bu sürecin ardından hızla kilo kaybetmeye başladı.
19
45 kilo veren ve her fotoğrafında daha da zayıfladığı görülen ünlü şarkıcı Adele, ilk kez bikinili fotoğrafını paylaştı.
29
Yaptığı diyet ve spor sayesinde 45 kilo verdiği öğrenilen ünlü şarkıcı Adele, he yeni fotoğrafıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.
39
32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, bu defa bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
49