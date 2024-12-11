45 il için yeni uyarı! Yağmur ve soğuk hava çok sert geliyor!

DON, BUZLANMA VE SİS ALARMI!

Türkiye​'nin doğu kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da görüş mesafesinin düşebileceği konusunda uyarı yapıldı. Raporda, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzeyli yönlerden esen rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönüşebileceği denizcilerin ve balıkçıların dikkatli olması gerektiği belirtildi.