44 yaşındaki popçu Gülşen'in doğal güzellik sırrı susamda saklı!
Oğlu Azur Benan'ın eğitimi için hayatını Barcelona'da sürdüren Gülşen, düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle sık sık gündem oluyor. İşte Gülşen'in doğal güzelliğinin sırrı...
Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile evlenmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına aldı.
Fit görünümünden hiçbir zaman taviz vermeyen Gülşen, haftanın belirli günleri detoks içecekleri tüketmeye başladı. Takvim'de yer alan habere göre; popçunun bir diğer sırrı ise susam yağı çıktı.
Azur Benan'ın eğitimi için yaşamlarını Barcelona'da sürdüren ikiliden Gülşen, yaz aylarının yaklaşmasıyla ipleri iyice sıkmaya başladı.
44 yaşındaki Gülşen, uyanınca hemen florürsüz diş macunuyla diş temizliği yapıyor. Ardından 1-2 tatlı kaşığı susam yağı ile dilini temizliyor. Gülşen, suyu ise oda sıcaklığında tüketip Ph'ının yüksek olmasına dikkat ediyor.