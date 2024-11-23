44 ilde turuncu alarm! Yurda girdi, hızla ilerliyor! Kar, sağanak, fırtına geliyor

Meteoroloji 23 Kasım Cumartesi (bugün) için son hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre 44 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu alarm verildi. Bazı illerde, hava sıcaklığında bugün gün içinde 5 derece kadar düşüş beklenirken yağmur, fırıtna ve kar yağışı uyarısı geldi. Herkes "23 Kasım bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağacak? İstanbul'da kar var mı?" sorularına yanıt ararken; 5 günlük hava tahmin haritası da yayımlandı. İşte 23 Kasım hava durumuyla ilgili son durum.