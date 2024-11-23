44 ilde turuncu alarm! Yurda girdi, hızla ilerliyor! Kar, sağanak, fırtına geliyor
23 Kasım hava durumu tahminleriyle ilgili Meteoroloji'den açıklama geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurdun batısı bugün yağışlı hava ve fırtınaya teslim olacak. Batıda hava sıcaklıkları 5 derece birden azalacak. Yağışların doğuya doğru kayması beklenirken; kar yağışı uyarısı geldi. 'Kutuplardan özel koridor açılmış gibi' yorumu dikkat çekti.
Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağacak? İşte 44 kent için turuncu ve sarı alarm veren Meteoroloji'nin son hava durumu tahmini...
Meteoroloji 23 Kasım Cumartesi (bugün) için son hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre 44 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu alarm verildi. Bazı illerde, hava sıcaklığında bugün gün içinde 5 derece kadar düşüş beklenirken yağmur, fırıtna ve kar yağışı uyarısı geldi. Herkes "23 Kasım bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağacak? İstanbul'da kar var mı?" sorularına yanıt ararken; 5 günlük hava tahmin haritası da yayımlandı. İşte 23 Kasım hava durumuyla ilgili son durum.
YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya Çorum, Yozgat, Adana ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.