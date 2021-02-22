43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses'le kalp koyup paylaştı
İbrahim Tatlıses ve 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya beraber Bodrum'a gitti. Arabadan kalpli aşk pozu geldi.
İbo Show'daki saç değişikliğiyle adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, yeniden kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile barıştı. Tatlıses'in saçlarından konu yine genç aşkına geldi. Son olarak kıskançlık yüzünden ayrıldıkları bilinen ikili aşk pozu paylaşımı yaptı.
İkili, yaz aylarında beraber kameralar karşısına çıkmış, Tatlıses, sevgilisini yere göğe sığdıramamıştı. Son olarak ise Karakaya, Tatlıses'i sosyal medyada takip etmeyi bırakıp aşk fotoğraflarını silmişti.
Karakaya, Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın İbo Show'u ziyaret etmesinden sonra kıskançlık krizine girmiş ve ilişkiyi bitirme kararı almıştı. İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu da iddialar arasındaydı.
Fakat ikili arasındaki bu krizi aşmış görünüyor. Tatlıses, genç aşkıyla arabada aşk pozu verdi. 26 yaşındaki Gülçin Karakaya, ünlü sanatçıyla Bodrum'a giderken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.