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43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşakta' son duruma bakın! Gece yarısına kadar sürdü

43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşakta' son duruma bakın! Gece yarısına kadar sürdü

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı öncesi tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu gece yarısına kadar sürdü. Kara yolunda oluşan trafik, "dron" ile havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşakta' son duruma bakın! Gece yarısına kadar sürdü

Ramazan Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluşturdu. 

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43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşakta' son duruma bakın! Gece yarısına kadar sürdü

Akşam saatlerinde başlayan trafik, gece yarısına kadar sürdü. Yoğunluğun daha çok Ankara-Samsun kara yolunda olduğu görüldü. Bölgedeki trafik yoğunluğu ise "dron" ile havadan görüntülendi.

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43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşakta' son duruma bakın! Gece yarısına kadar sürdü

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

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43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşakta' son duruma bakın! Gece yarısına kadar sürdü
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