420 kişinin cesedi sokaktan toplandı Bolivya'da koronavirüs dehşeti

Güney Amerika ülkelerinden Bolivya dehşete düşüren Kovid-19 manzaralarıyla sarsıldı. Bolivya'nın iki büyük şehrinde koronavirüs sebebiyle can verip sokak ortasına yığılmış 420 kişinin görüntüleri ülkede infial yarattı. Ayrıca Bolivya Adli Tip Araştırmaları Enstitüsü, ülkede 1 Nisan'dan 19 Temmuz'a kadar Covid-19'dan yaşamını yitirmiş 3 bin 16 kişinin cesetlerinin toplandığını açıkladı. İşte o kan donduran fotoğraflar...