420 kişinin cesedi sokaktan toplandı Bolivya'da koronavirüs dehşeti
BOLİVYA'nın iki büyük şehrinde koronavirüsten ölenlerin cesetleri sokakları doldurdu. 420 kişinin cesetleri cadde ve sokaklardan toplandı.
Güney Amerika ülkelerinden Bolivya dehşete düşüren Kovid-19 manzaralarıyla sarsıldı. Bolivya'nın iki büyük şehrinde koronavirüs sebebiyle can verip sokak ortasına yığılmış 420 kişinin görüntüleri ülkede infial yarattı. Ayrıca Bolivya Adli Tip Araştırmaları Enstitüsü, ülkede 1 Nisan'dan 19 Temmuz'a kadar Covid-19'dan yaşamını yitirmiş 3 bin 16 kişinin cesetlerinin toplandığını açıkladı. İşte o kan donduran fotoğraflar...
Suçla mücadele biriminin yöneticisi Albay Ivan Rojas, ekiplerin cesetleri başkent La Paz ve ülkenin en büyük şehri Santa Cruz'da caddeler, araç içleri ve evlerde bulduğunu söyledi.
Toplanan 420 cesedinen az yüzde 90'ının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş kişilere ait olduğu bildirildi.
Bolivya Adli Tip Araştırmaları Enstitüsü, ülkede 1 Nisan'dan 19 Temmuz'a kadar muhtemelen Covid-19'dan yaşamını yitirmiş 3 bin 16 kişinin cesetlerinin toplandığını açıkladı.