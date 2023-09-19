42 yıl önce Ağrı’ya düşen göktaşının değeri yeni anlaşıldı! 18 kilogram ağırlığında...

İlçeye bağlı Akyumak köyü kırsalına 2 Ağustos 1981'de düşen gök taşı, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine güvenlik güçlerince bulunduğu yerden alınarak, incelenmesi için Elazığ'a gönderildi. O dönem küçük bir parçası Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne verilen gök taşının 18 kilogram ağırlığındaki en büyük parçası, FÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünde muhafaza altına alındı.