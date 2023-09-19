42 yıl önce Ağrı’ya düşen göktaşının değeri yeni anlaşıldı! 18 kilogram ağırlığında...
AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine 42 yıl önce düşen ve incelenmesi için Fırat Üniversitesi'ne (FÜ) gönderilen gök taşı yeniden incelemeye alındı. Detaylı incelemede göktaşının dünyada ender görüldüğü, içerdiği metal elementler bakımından da değerli olduğu tespit edildi.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine 42 yıl önce düşen ve incelenmesi için Fırat Üniversitesine (FÜ) gönderilen gök taşının (meteorit) detaylı inceleme sonucu dünyada ender görüldüğü, içerdiği metal elementler bakımından da değerli olduğu tespit edildi.
İlçeye bağlı Akyumak köyü kırsalına 2 Ağustos 1981'de düşen gök taşı, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine güvenlik güçlerince bulunduğu yerden alınarak, incelenmesi için Elazığ'a gönderildi. O dönem küçük bir parçası Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne verilen gök taşının 18 kilogram ağırlığındaki en büyük parçası, FÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünde muhafaza altına alındı.
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şaşmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı şehirlerinde 2 Eylül akşamı görülen parlak ışığın "meteor"dan kaynaklandığının belirlenmesi üzerine gök taşlarına ilişkin modern metotlarla güncel veriler elde etmek için Akyumak kırsalından getirilen gök taşını yeniden incelemeye aldı.
İlk araştırması 42 yıl önce yapılan meteorit, şimdi gelişmiş indüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS) cihazıyla incelenerek, içerisindeki element ve izotoplar tespit ediliyor.