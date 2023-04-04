41 yaşındaki adamın tam 550 çocuğu var! İnanılır gibi değil ama gerçek...

Hollanda bu adamı konuşuyor. Evet yanlış okumadınız Hollandalı bir müzisyen ve üretken bir sperm donörü olan Jacob Meijer yaklaşık 550 çocuk babası oldu. Hollandalı DonorKind Vakfı ise ensest riskini arttırdığı için müzisyene dava açtı.