41 yaşındaki adamın tam 550 çocuğu var! İnanılır gibi değil ama gerçek...
HOLLANDA'da yaşayan 41 yaşındaki müzisyen Jacob Meijer yaklaşık 550 çocuk babası oldu. Üretken bir sperm donörü olan Meijer'in başı şimdilerde ensest ilişki riskini artırdığı gerekçesiyle dertte.
Hollanda bu adamı konuşuyor. Evet yanlış okumadınız Hollandalı bir müzisyen ve üretken bir sperm donörü olan Jacob Meijer yaklaşık 550 çocuk babası oldu. Hollandalı DonorKind Vakfı ise ensest riskini arttırdığı için müzisyene dava açtı.
Avrupa medyasının haberlerine göre, 41 yaşındaki Jonathan Jacob Meijer, 2017'de 102 çocuk babası olduğu için kara listeye alındığı Hollanda'daki 11 klinik dahil en az 13 kliniğe sperm bağışladı.
Hollanda yasalarına göre, çok sayıda kardeşi olduğunu öğrenen çocuklar için akraba evliliği, ensest veya psikolojik sorunları önlemek için bağışçıların 25'ten fazla çocuğun babası olmasına veya 12'den fazla kadını hamile bırakmasına izin verilmiyor.
Jonathan Jacob Meijer'in spermleriyle hamile kalıp çocuk sahibi olan Avustralyalı 1 anne, öğrendiği gerçek karşısında şoke oldu. Çocuğunun yüzlerce kardeşi olduğunu öğrenmenin iğrenç bir şey olduğunu belirten Avustralyalı anne şunları söyledi: