400 ton üretiliyor! İsa dedenin 91 yıl önce ektiği cennet hurması tohumu köyün gelir kapısı oldu
BİLECİK'e bağlı Başköy köyünde faaliyet gösteren Baştacı Kadınlar Derneği, İsa Dönerkaya'nın 1930'da Trabzonlu asker arkadaşından aldığı tohumla başlayan hurma üretimini ve hatırasını yaşatmaya çalışıyor. Dernek başkanı Fatma Duman, "Köyümüzde yaklaşık 350-400 ton hurma üretiliyor. Bunun pazarı açısından biz hurmamıza sahip çıkalım istedik" dedi.
Bulgaristan göçmeni İsa dedenin 91 yıl önce asker arkadaşından aldığı cennet hurması tohumunu Bilecik'teki köyünün bahçesine ekmesiyle başlayan üretim, bugün bir köyün ekmek kapısı oldu.
Ailesiyle 12 yaşındayken Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden İsa Dönerkaya, Trabzon'da askerlik yaptığı dönemde tanıştığı bir arkadaşından Karadeniz Bölgesi'ne has olarak bilinen hurmanın tohumunu aldı.
Tezkeresinin ardından cebine koyduğu tohumla Bilecik'in merkeze bağlı Başköy köyüne gelen Dönerkaya, burada tohumu tarlaya ekti. Bu ekimle başlayan ve 1930'dan bu yana devam eden süreçte dededen toruna aktarılan hurma üretimi, bugün çevre illere de pazarlanan bir mahsule dönüştü.
Bilecik-Bozüyük kara yolunun kenarındaki yemyeşil ormanların içinde yaklaşık 180 kişinin yaşadığı köyün halkı, hurmadan kazandıklarıyla geçiniyor.