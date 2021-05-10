400 ton üretiliyor! İsa dedenin 91 yıl önce ektiği cennet hurması tohumu köyün gelir kapısı oldu

Tezkeresinin ardından cebine koyduğu tohumla Bilecik'in merkeze bağlı Başköy köyüne gelen Dönerkaya, burada tohumu tarlaya ekti. Bu ekimle başlayan ve 1930'dan bu yana devam eden süreçte dededen toruna aktarılan hurma üretimi, bugün çevre illere de pazarlanan bir mahsule dönüştü.