400 bin lira için hamile eşini öldürmüştü! Kelebekler Vadisi vahşetinde şoke eden gelişme
Muğla'da 7 aylık hamile eşini 400 bin liralık ferdi kredi alabilmek için kayalıklardan iterek öldüren Hakan Aysal'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, müebbet hapis cezası onaylanan sanık Aysal lehine itirazda bulundu. İtiraz gerekçeleri ise pes dedirtti.
Türkiye 2018'de yaşanan Kelebekler Vadisi vahşetini uzunca bir süre konuşmuştu. İstanbul'dan tatil için Fethiye'ye götürdüğü 7 aylık eşi Semra Aysal, dünyaca ünlü Kelebekler Vadisine düşerek ölen Hakan Aysal, genç kadını 400 bin liralık sigorta parasını alabilmek için uçurumdan attığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Karar, Bölge İdare Mahkemesi ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından da onandı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Taş ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adına karara itiraz etti.
"Kuşkudan sanık yararlanır"
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Taş tarafından yapılan itirazda, "Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan "kuşkudan sanık yararlanır" ilkesi uyarınca sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesidir.
Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz" denildi.