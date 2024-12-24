400 bin lira için hamile eşini öldürmüştü! Kelebekler Vadisi vahşetinde şoke eden gelişme

"Kuşkudan sanık yararlanır"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Taş tarafından yapılan itirazda, "Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan "kuşkudan sanık yararlanır" ilkesi uyarınca sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesidir.