40 yıllık sahne hayatına veda etmişti! Minik serçe kariyerinde ilk kez bir markanın yüzü oldu!

2016 yılında "Sezen'li yıllar" adını taşıyan konser ile 40 yıllık sahne hayatına veda eden, unutulmaz şarkılara imza atan minik serçe lakaplı ünlü sanatçı Sezen Aksu kariyerinde ilk kez bir markanın reklam yüzü oldu. 14 Haziran'da yayın hayatına başlayan, öncesinde verdiği Tarkan konserli lansmanıyla hafızalara kazınan Disney Plus'ta Aksu'nun hayatını konu alan dizi ve film çekilecek..