40 yıl sonra eski eşi ifşa etti! Adalet Sara'dan İbrahim Tatlıses'i kızdıracak sözler: Sağır sultan bile duyuyor

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın evliliğinden olan şarkıcı İdo Tatlıses şimdilerde Yasemin Şefkatli ile evlenmek için gün sayıyor. Hiçbir masraftan kaçınmayan İbrahim Tatlıses'in cebinden çıkacak düğün maliyetinin servet değerinde olduğu iddia edilmişti.