40 yıl sonra eski eşi ifşa etti! Adalet Sara'dan İbrahim Tatlıses'i kızdıracak sözler: Sağır sultan bile duyuyor
Star TV'de yayınlana İbo Show programıyla yıllar sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in sözlerine ilk eşi Adalet Sara'dan şok eden tepki geldi.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın evliliğinden olan şarkıcı İdo Tatlıses şimdilerde Yasemin Şefkatli ile evlenmek için gün sayıyor. Hiçbir masraftan kaçınmayan İbrahim Tatlıses'in cebinden çıkacak düğün maliyetinin servet değerinde olduğu iddia edilmişti.
Oğlu İdo'nun düğünüyle gündeme gelen Tatlıses, geçtiğimiz hafta D Magazin'den Asiye Acar'a verdiği röportajda 'İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı' demişti.
Tatlıses'in sözleri Şanlıurfa'da yaşayan ilk eşi Adalet Sara'yı kızdırdı.
Adalet Sara, İbrahim Tatlıses'in iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
İşte Adalet Sara'nın yazdıkları...