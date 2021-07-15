40 yaş altına büyük fırsat! Bu köylere taşınanlara 285 bin TL! Sadece tek bir şart var
Bu köylere taşınanlara 285 bin TL ikramiye verilecek. Parayı alabilmek için ise tek bir şart bulunuyor.
İtalya’nın Calabria bölgesi, nüfusu 2 binin altına düşen köylerini canlandırmak için yeni bir kampanya hazırlıyor. Bu kapsamda, bölgedeki köylere taşınanlar, üç yılı kapsayacak şekilde 28 bin euroluk (yaklaşık 285 bin lira) bir ödeme alacak. Söz konusu teklif, hem denize yakın veya dağ yamacındaki köy ve kasabalar için geçerli olacak.
Bununla birlikte teklifte, başvuru sahiplerinin İtalya’da oturum almaları ve en fazla 40 yaşında olmaları gerekiyor. Başarılı adayların ise, sonuçlar açıklandıktan itibaren 90 gün içinde Calabria'ya taşınmaya hazır olmaları gerekiyor.
Parayı alabilmek için şart
Ancak, bu para karşılıksız olarak verilmeyecek. Yeni sakinler, sıfırdan bir işletme kuracak ya da yerleşilecek köydeki belirli profesyonellerin önceden var olan tekliflerini geliştirecek.
Ödeme detayları: Teklifin özellikle girişimci gençleri ve çalışmaya hevesli Y kuşağını çekeceği umut ediliyor. Cambria bölgesel meclis üyesi olan Gianluca Gallo, yapılacak ödeme hakkında şu şekilde konuştu:
“İki ile üç yıl için aylık bin euro (yaklaşık 10,1 bin lira) şeklinde ödenebilir. Alternatif olarak, ister bir pansiyon, restoran, bar, kırsal çiftlik veya mağaza olsun, yeni bir ticari faaliyetin başlatılmasını desteklemek için tek seferlik bir finansman sağlanabilir. Teknik ayrıntıları, fonların tam miktarını ve süresini ve ayrıca üç bine kadar sakini olan biraz daha büyük köyleri de plana dahil edip etmeyeceğimizi tartışıyoruz” dedi.