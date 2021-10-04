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40 ülke yarıştı! Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın birincisi bakın kim oldu

40 ülke yarıştı! Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın birincisi bakın kim oldu

ANTALYA'da 40 ülke güzelinin katılımıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'nı Filipinli Alexandra Faith Garcia kazandı.

40 ülke yarıştı! Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın birincisi bakın kim oldu

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de, Adnan Şeker tarafından düzenlenen Miss Aura International için 2 haftadır kampta bulunan 40 ülke güzeli, Kapadokya, Türkiye'nin en büyük tema parklı oteli The Land of Legends gibi birçok etkinliğe katıldı. 

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40 ülke yarıştı! Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın birincisi bakın kim oldu

Gittikleri her yerde bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal medya sayfalarından paylaşan güzeller aynı zamanda da final gecesi için hazırlıklarını tamamladı.

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40 ülke yarıştı! Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın birincisi bakın kim oldu

Rixos Sungate Otel'de dün yapılan final gecesinde ise ilk olarak güzeller hep beraber açılış için hazırlanan koreografi ile sahneye çıkarken, ardından bikini ve son olarak da gece kıyafetleri ile sahne aldı. 

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40 ülke yarıştı! Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın birincisi bakın kim oldu

Güzellerin yeteneklerini sergiledikleri dakikalarda özellikle bale eğitimi alanların dansları izleyenlerden bol alkış aldı.

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